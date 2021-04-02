Ayvazyan-Lavrov görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ayvazyan ve Lavrov, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlarının engellerinin kaldırılmasını görüştü

1 Nisan’da Moskova’da düzenlenen BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Ara Ayvazyan, Sergey Lavrov toplantısı gerçekleşti.

Taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderleri arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını görüştü.

Dağlık Karabağ’daki acil insani müdahale sorunları ile bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının engellenmesi konusuna değindiler.

Bakanlar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü hazırlıkları da dahil olmak üzere, Ermeni-Rus işbirliğinin güncel konuları ve üst düzey ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu