Yemen´deki Yahudi nüfusu 6´ya düştü

Yemen´de devam eden iç savaş nedeniyle 13 Yahudi Mısır´a göç etti. Böylece ülkenin bir zamanlar 50 bin olan Yahudi nüfusu 6 kişiye düştü.

Yahudilerin Yemen’den ayrılışlarını ilk olarak Londra merkezli Asharq Al-Awsat Gazetesi pazar günü bildirmişti. Gazete, Yahudilerin Yemen’den atıldıklarını belirtmişti.

Konunun hasssasiyeti nedeniyle isim vermeden konuşan bir yetkili The Times of Israel’e, eski topluluğun 13 üyesinin doğrudan ülkeyi terk etmeye zorlanmadığını açıkladı. Aksine, yetkili, Yahudilerin Yemen’in bazı kısımlarını yöneten İran destekli milislerle (düzensiz askeri güç) bir anlaşma yaparak ülkeden ayrıldıkları belirtti.

The Times of Israel Gazetesi, Mısır’a 13 Yemenli Yahudi’nin götürüldüğünü ve Yemen’de kalan Yahudi sayısını 6’ya düştüğünü doğruladı.

BAE 13 Yahudi’ye, Yemen’de kontrol ettiği liman şehri Aden’den alıp İsrail’e götürmeyi teklif etti. Ama Yahudiler bu teklifi geri çevirdiler. Yetkili yaptığı açıklamada, ‘‘İlk başta BAE’ye gitmek istediler, ancak bu imkânsız olduğu için Kahire’ye gittiler. Kahire’de aileleri var” dedi.

Yemen Yahudileri eskiden 50 binin üzerinde bir topluluktu. İsrail, 1949 ve 1950 yıllarında 49 bin Yemenli Yahudi’yi ülkesine getirdi.

Şalom Gazetesi