Şuşi’yi kurtaran Ermeni komutan efsanevi General Komandos hayata gözlerini yumdu

31 Mart tarihinnde 81 yaşında Artsakh (Karabağ) kahramanı, Komandos lakap adıyla bilinen General Arkadi Ter-Tadevosyan hayata gözlerini yumdu.

Arkadi Ter-Tadevosyan 22 Mayıs 1939 tarihinde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti Tiflis’te dünyaya geldi. Bakü askeri okulundan daha sonra da Leningrad (St. Peterburg) askeri akademisinden mezun oldu.

1988 yılından itibaren Artsakh (Karabağ) kurtuluş savaşına katıldı ve özellikle gönüllü birliklerinin askeri eğitimini sağlama konusunda büyük katkılarda bulundu.

1990 yılında ‘Sasuntsi Davit’ gönüllü birliğinin üyelerinden biriydi. 30 Ekim 1991 tarihinde yeni oluşan Artsakh Savunma Güçleri Arkadi Ter-Tadevosyan’ın komutanlığıyla gerçekleştirilen askeri operasyonları sayesinde stratejik büyük önem taşıyan, Hadrut bölgesinde bulunan Togh köyünü düşman işgalinden kurtardılar.

1992 yılının Mayıs ayında efsanevi Komandos Şuşi şehrinin kurtuluşu için öngörülen askeri operasyonların hazırlık çalışmalarında önemli ve aktif rol oynadı. Onun adı hep Şuşi’nin kurtuluşuyla çağrıştırılıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI