Sarkisyan: Azerbaycan projelerden bahsetmeden önce tüm savaş esirlerimizi serbest bırakmalı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek için önce bazı acı sorunların çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Sarkisyan, Azerbaycan’la görüşmeler konusunda ön şartlarının savaş esirlerinin iadesi olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın elinde Azerbaycanlı esir olmadığını belirten Sarkisyan, bu durumun uluslararası hukuk açısında doğru olmadığını açıkladı.

Esir ve kayıp askerler konusunda Azerbaycan bize bilgi vermesi gerektiğini belirten Sarkisyan, “Çeşitli projelerden bahsetmeden önce sanırım Azerbaycan bu noktada tüm savaş esirlerini serbest bırakması gerekiyor’’ diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Nikol Paşinyan önümüzdeki günlerde Moskova’ya yapacağı ziyaretin ana gündemlerinden biri de esir konusu olacak.

Paşinyan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılacağı 3’lü zirvede esirlerin iadesini isteyeceği konuşuluyor.

ERMENİ HABER AJANSI