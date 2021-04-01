Metzamor Nükleer Santrali’nde benzeri görülmemiş büyük ölçekli çalışma

“Siyasi, ekonomik ve enerji güvenliği açısından bizler için hayati bir konu olan nükleer santralin 141 günlük kapanması sırasında, tüm ülke toprakları güvenilir, kesintisiz bir elektrik kaynağına sahip olacak.” Nükleer santralin yönetiminin temin ettiği şey budur.

2021 Tesisin emniyetli bir şekilde çalışmasının 2026 yılına kadar uzatılmasına imkan verecek işletme süresinin uzatılması projesinin son aşamasının tamamlanması planlanıyor. “ANPP” Birinci Genel Müdür Yardımcısı CJSC – Ermenistan Nükleer Santrali Direktörü M. Vardanyan, planlanan çalışmaların istasyonun 2026’dan sonra bile çalıştırılmasının olasılıkları hakkında düşünmeye izin vereceğini belirtiyor.

141 günlük durakta benzeri görülmemiş miktarda çalışma yapılacak. Yaklaşık 1000 uzmanın katılımıyla uygulanacaktır. “Onlar bizim uzmanlarımız, onlar da Rusya’dan ve genel olarak nükleer enerji alanında zengin deneyime sahipler.”

Ermenistan Kamu Radyosu