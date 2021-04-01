“Kilitlemeye gerek yok.” Arsen Torosyan “Sputnik V”e güveniyor

Arsen Torosyan, ‘Sputnik Armenia’ ile yaptığı görüşmede Ermenistan’da bir tecrit beklenmediğine dair güvence verdi.

“Mayıs 2020’de, kurallara uyarak normal hayatımıza devam etmemiz gerektiğine çoktan karar verdik. Bugün de aynı, bir salgın hastalık var ama biz yaşamı durduramayız” dedi.

Bu kapsamda seçim öncesi kampanyalar ve seçimler yapılacak.

İnsanlar tarafından iktidarın oluşturulması normal yaşamın bir bileşenidir ve bu hakkı korumalıyız” dedi.

Ermenistan Cumhuriyeti eski Sağlık Bakanı, aşı olduğu ve o zamandan beri enfekte olmadığı için tecrübesiyle “Sputnik V” aşısına güveniyor.

“Ermenistan’da geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında koronavirüse karşı aşılanan ilk kişiyim. “Bundan sonra aile üyelerim enfekte oldu, ben bulaşmadım” dedi.

Ona göre aşı satın almak bütçeye ne kadar darbe vurursa vursun, Ermenistan için bir önceliktir.

Yakın zamanda 24 bin “AstraZeneca”, 15 bin “Sputnik V” aldık. “Sputnik V bir tanesini 11 dolara alıyoruz” dedi.

Torosyan’a göre, en uygun olanı “Sputnik V” aşısı ve yüzbinlerce doz satın alınması planlanıyor. Ancak Ermenistan’ın tamamı aşılansa bile ülkede koronavirüs yok olmayacak. Birincisi, aşılar çocuklar için yapılmaz ve ikincisi, her zaman diğer ülkelerdeki gidiş geliş vardır.

Ermenistan Kamu Radyosu