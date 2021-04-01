HDP’li Tülay Hatimoğulları Akitu Bayramı’nı kutladı

Asuri/Süryani halkının Akitu Bayramı 6771. kez kutlanıyor. HDP’li Hatimoğulları bayrama ilişkin, “Bayramın tüm insanlığa bereket, barış, özgürlük ve adalet getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

DUVAR – Binlerce yıldır aralıksız bir şekilde kutlanan Akitu Bayramı’nın bu yıl 6771’incisi kutlanıyor. Dünyanın en eski bayramı olarak bilinen Asuri/Süryani halkının bayramı Sümer, Akad, Babil, Asur, Aram ve Kalde dönemlerine kadar dayanıyor.

Baharın gelişini sembolize eden bayrama ilişkin bir mesaj yayınlayan HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları da yazılı bir açıklama ile Akitu Byaramı’nı kutladı. Hatimoğulları, “Her yurttaşın eşit koşullarda bir arada yaşamasını, nefret söylemine ve saldırılara karşı dayanışmanın yükselmesini diliyoruz. Farklı halkların ve inanç gruplarının kendi kültürlerini, anadillerini, kimliklerini özgürce kullandıkları ve geliştirdikleri bir ülke olmak için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha bu vesile ile paylaşıyoruz. Asuri/Süryani halkının Akitu Bayramı’nı kutluyor, Akitu Bayramı’nın tüm insanlığa bereket, barış, özgürlük ve adalet getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları açıklamasında, bayramın Türkiye’de “güvenlik” gerekçeleriyle uzun yıllar kutlanamaması hatırlatılarak, “Tarih boyunca Asuri/Süryani halkının yoğun olarak yaşadığı Mezopotamya’da 1915 Seyfo Soykırımı başta olmak üzere daha sonra yaşanan katliamlar nedeni ile günümüzde Asuri/Süryani halkının nüfusu büyük oranda azalmıştır. Türkiye, Irak, Suriye, ve İran’da yaşayan Asuri/Süryaniler 1 Nisan Akitu Bayramı’nı hem anavatanlarında hem de diasporada her yıl coşkuyla kutlamaya devam etmektedirler” diye belirtti. (HABER MERKEZİ)

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