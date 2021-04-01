Ermenistan: Türkiye ile herhangi bir diyalog ya da görüşme olursa bunu saklamayacağız

Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı Arsen Torosyan, Türkiye ile herhangi bir görüşmenin, diyalogun ve sürecin olması durumunda, Ermenistan hükümetinin hiçbir zaman bunu toplumdan saklamayacağını belirtti.

Arsen Torosyan, Ermenistan’ın komşularıyla ilişkileri ve güvenlik meseleleri ile ilgili tartışmaların genel reformlar bağlamında gerçekleştiğini belirterek, “Başbakan (Nikol Paşinyan) ordunun reformlara ihtiyaç duyduğunu defalarca söyledi. Orduyu daha mobil, esnek, verilen görevleri hızlı biçimde çözme yeteneğine sahip olmalı. Bu da bizim önceliklerimizden. Aynı zamanda şunu da belirtmek gerekir ki, ülke güvenliğinin sağlanması sadece ordunun güçlendirilmesi değildir, başka unsurlar da var” ifadesini kullandı.

Halihazırda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çalışma grupları dizeyinde yapılan gayri aleni görüşmelerde, ulaşım engellerinin kalkması konusunun değerlendirildiğini anımsatan yetkili, bunun, 10 Kasım anlaşmasından çıkan iş sürecinin olduğunu belirterek, “Bölgesel sorunlara yaklaşımlarımız ve bölgedeki diğer ülkelerin bize yaklaşımları, dinamik olarak değişen bir süreç. Çıkarlarımızın ihlal edilmeyeceği biçimde çalışmalıyız” dedi.

Türkiye’nin tehdit kaynaklarından biri olarak gösterilen Ermenistan Ulusal Güvenlik konseptinde hiçbir değişikliğin yapılmadığını söyleyen Torosyan, ama bunun Ermenistan’ın uzun vadeli kalkınma için ulaşım engellerinin kalkmasını düşünmemesi gerektiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Örnek olarak ABD-Çin ilişkilerine işaret eden Ermeni siyasetçi, ABD’nin askeri doktrininde Çin’in temel tehditler arasında yer aldığını, fakat bunun, iki ülkenin yakın ekonomik ve ticari bağları geliştirmesine engel olmadığına söyledi.

Son zamanlarda, ülke yönetiminin birkaç açıklamasının ardından, Türkiye konusuyla ilgili tartışmalar etkinleşti. Önce Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan çevresinde olumlu havanın oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bunun için bölgeye yönelik bakış açımızı değiştirmeliyiz” ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün sonra Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, devlet televizyonuna açıklamasında, Türkiye’nin düşman ülke olup olmadığı sorusuna, “Yaklaşımlarımıza bazı düzeltmeler girmeliyiz” demişti.

ERMENİ HABER AJANSI