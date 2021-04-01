Ermenistan Milli Takımı destan yazmaya devam ediyor: 3 maç, 3 zafer ve grup birinciliği (video, foto)

Ermenistan Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde J Grubu’nda 9 puanla 1’inci sırada yer alıyor.

31 Mart tarihinde Yerevan’da Ermenistan çok önemli bir zafer daha kazandı bu sefer Romanya Milli Takımı’na karşı.

Karşılaşmanın 56’ıncı dakikasında Milli Takımı’nda ilk maçını oynayan genç futbolcu Eduard Spertsyan attığı golle Ermenistan’ı 1:0 öne geçirdi.

Romanya 62’inci dakikasında beraberliği yakaladı ve daha sonra artık öne geçti.

Ermenistan 1:2 yenilirken teslim olmadı ve sonuna kadar mücadeleyi sürdürdü.

Gelen baskı üzerinde Romanya paniğe kapıldı ve 77’inci dakikasında Ferenc Puskas kırmızı kartla sahadan uzaklaştırıldı.

Ermenistan daha çok ataklar düzenlemeye başladı ve Milli Takımı öncülerinden Varazdat Haroyan durumu 2:2 yaptı.

Maçın son dakikalarında Tigran Barseghyan penaltıdan attığı golle Ermenistan’a zafer getirdi.

Böylece Ermenistan 3 Romanya 2 ve Ermenistan Almanya gibi güçlü bir takımı geride bırakarak J grubunda 9 puanla 1’inci sırada yer aldı.

Şu ana kadar 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde 100’de 100 sonuç gösteren, yani tüm maçları zaferle sonuçlandıran 4 takım var İtalya, İngiltere, Danimarka ve Ermenistan.

Artık Eylül ayında gerçekleşecek olan 4’üncü turda Ermenistan Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya 6 puanla şu an ikinci sırada yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI