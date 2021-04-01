Ermeni karşıtlığı Türkiye ve Azerbaycan’da yeni nitelikler ve tezahürler kazanıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkolog Varujan Geğamyan, Ermenistan ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerinin kurulması ile ilgili olarak Ermenistan yetkililerinin yaptığı açıklamalara Sputnik Armenia ile görüşmede atıfta bulundu.

Varujan Geğamyan’a göre, bu ifadeler tesadüfi değil, belirli bir sıklığa sahip, bu da bazı yanlış anlama veya saflıkla değil, tutarlı bir şekilde uygulanan politikayla uğraştığımızı gösteriyor.

Ona göre, mevcut süreç sadece olumsuz değerlendirmelerle değerlendirilmelidir, çünkü bu politika esas olarak Ermeni izleyiciyi hedefliyor ve aslında Ermenistan ve Ermenilerin çıkarına olmayan bazı durumları kaydediyor.

Türkolog, “Bu tür ifadeler aslında genel olarak Ermeni devletinin varlığını sorgulamaktadır, çünkü düşmanlığın kaynağının bilinmediği şeklindeki meşhur tez, aslında Ermenilerin öncelikli hedefi iken, önceki yılların mücadelesini de sorgulamaktadır. bu bölgedeki devlet her zaman güvenliği sağlıyor. Bu mesele, Artsakh sorununun da temelini oluşturdu” dedi.

Geğamyan’a göre Ermenistan ve Ermenilere karşı tavrın Türkiye ve Azerbaycan’da gerçekten değiştiğini görmedik ve onların zaferinden sonra bile şu anda Ermeni karşıtlığının azalmadığını veya aynı seviyede kaldığını, ancak yeni bir şey kazandığını görüyoruz. Azerbaycan’da insanlık dışı koşullarda tutulan Ermeni tutsaklar tarafından canlı bir şekilde kanıtlanan nitelikler ve tezahürler ve düşmanlığın en parlak tezahürüdür.

Türkolog’a göre, en yüksek makamların açıklamaları, devam eden süreçler ve her şeyden önce Syunik’te bir koridor açmayı amaçlayan çalışmalar, AzeriTürk ve Ermeni seçkinleri arasında müzakerelerin sürdüğünü gösteriyor, dolayısıyla kullanılan retoriğe bakılırsa, Ermeni yetkililer tarafından, söz konusu müzakereler Azeri-Türk tarafının önkoşulları altında yapılıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu