Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin galasına katıldı

Mehmet Şah Yılmaz

Gazimağusa’da devam eden ve Kıbrıs’a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve dizi oyuncuları katıldı.

Gala öncesi TRT muhabirine açıklamalarda bulunan Oktay, TRT’ye ve senaristlere teşekkür ederek, gençlere ve çocuklara Kıbrıs’ın nereden nereye geldiğini, özellikle geleceğe dönük, “5+BM” görüşmelerinin olduğu bir dönemde hatırlatması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Oktay, “EOKA, Enosis, Akritas planlarının ne olduğunu bugünkü çocuklarımız ve gençlerimiz görerek bir kez daha anlayacak, nasıl ölümlerden, zulümlerden geçtiklerini, bugünlere geldiklerini. Bugün biz Kıbrıs’ta bambaşka, güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz.” diye konuştu.

Dizinin geçmişten geleceğe bir köprü olacağına işaret eden Oktay, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

“Kıbrıs Türk halkı, hak ettiği bağımsızlığı, KKTC’yi yaşatacaktır”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da yapımın, Kıbrıs Türk halkının çok önemli davasının hem Türkiye kamuoyuna hem de dünyaya duyurulmasından dolayı önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Tüm sanat oyuncularına, yönetmenine, yapımcısına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çok iyi bir izleyici kitlesiyle mesaj verilecektir. Mesaj; Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var oluş mücadelesinde fedakarlıkları, özverileri ve Kıbrıs’ta bugün EOKA’nın kuruluş yıl dönümü, Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan yok etmek için yapılan saldırılar, soykırımlar ve diğer birtakım zulümler; biz direndik, Türkiye’nin desteğiyle var olduk ve var olmaya devam edeceğiz. Mesaj bu olacak. Kıbrıs Türk halkı, hak ettiği egemenliği, bağımsızlığı, KKTC’yi yaşatacaktır.” dedi.

Dizinin ilk bölümü, izleyiciyle buluştu

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963’te tarihe “Kanlı Noel Gecesi” olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü, TRT’de izleyiciyle buluştu.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

Dizinin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.​​​​​​

AA