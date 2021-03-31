Türklerin saldırganlığına kültürle mücadele – Ermenistan Kamu Radyosu

Eski Sovyetler Birliği’ndeki Türk toplumunun saldırganlığına karşı koymak için kitaplara ihtiyaç var Son savaştan sonra, özellikle eski Sovyet ülkelerindeki Ermeni cemaatinin temsilcileri için ortaya çıkan yeni bir endişe verici durum, bu bölgelerde yaşayan Türk-Azerbaycan toplumunun varlığıdır. Yekaterinburg’daki Ermeni cemaati kültür projeleri koordinatörü Lusine Ustyan, anavatandan gelen kitapların ve metodolojilerin önemli olduğunu, çünkü kültürel ve tarihi konulardan bahsedildiğinde bilgi ve gerçeklere sahip olmamız gerektiğini söylüyor. “Özellikle savaştan sonra tavırları ve görüşleri değişti. Topluluğumuz durumun istikrarını sağlamak için çok çalışıyor, aksi takdirde toplumumuzun gençleri ve rakip topluluk arasında sık sık çatışmalar yaşanacaktır”,- dedi Lusine. Bugün anavatandan en çok beklenen yardım ve destek ana dildeki ders kitaplarıdır. Ancak Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki Ermeni toplumu üç yıldır Ermenistan’dan kitap alamıyor. Topluluğun kültür programları koordinatörü Lusine Ustyan ” İnternet elbette yararlanıyoruz, ancak kitaplardan alınan veriler, internette bulunamıyor”,- diye eklemektedir. Yekaterinburg’daki Ermeni cemaatine ders kitabı sağlama meselesinin birkaç yıldır gerektiği gibi uygulanmamasının sorumlusunu bulabilmek amacıyla Kültür ve Eğitim Bakanlığından Diaspora sorumlusu Tamar Zalinyan’a başvurduk. “Geçen yıl sadece Gürcistan’a ve diğer birkaç ülkeye gönderebildik. Rusya’ya gelince, bu ülkedeki çalışmalarımız, ülkedeki ve dünyadaki bir takım sorunlar nedeniyle biraz kusurluydu. Ancak bize başvuran ülkelerin Ermeni cemaatleri, daha da önemlisi okullar, kitapların taşınmasını kendi imkanlarıyla organize etmek istiyorlarsa, o zaman doğal olarak kitaplar onlara daha çabuk ulaşıyor”,- diye ekliyor Zalinyan. Ermenistan Kamu Radyosu