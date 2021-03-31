Türkiye’nin pozisyonunda değişiklik yok – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’nin pozisyonunu değiştireceğine dair bir sinyal yok

Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün bilim direktörü Ruben Safrastyan “Türkiye’nin Ermenistan’a karşı düşmanca tavrını değiştirmek istediğine dair bir işaret yok”,- diyerek, Türkiye’nin Ermenistan’ı bir düşman ülke olarak görmeye devam ettiğini vurguladı.

“Açıklamalar, bu ülkenin Ermenistan’a yönelik baskı ve düşmanlık politikasından vazgeçmeyeceğini, aksine Ermenistan’dan taviz beklediğini gösteriyor”,- diyen Safrastyan, bunların üç somut taviz olduğunu vurgulamaktadır,

Soykırımı tanıma, kınama tazminat politikasından vazgeçmek, Artsakh’ın güvenliğinin garantörü olmaktan feragat etmek, 1921 Kars Antlaşması’nı tanımak,

Safrastyan’a göre, bu üç ön koşula “Sünik sorunu” da eklenmiş olup, Azerbaycan Meclisinde “Sünik’i Azerbaycan ile birleştirme” çağrılarının yapılması tesadüf değildir.

“Savaştan sonra, Ermenistan sınırları boyunca saldırı silahları kullanarak askeri tatbikatlar yapmak, Azerbaycan’ın savaş esirlerine yönelik insanlık dışı yaklaşımı, Ermenistan üzerine baskı yapmak amacı taşımaktadır” diyen Safrastyan, Türkiye’nin pozisyonunu yumuşattığına dair hiçbir işaret olmadığını, aksine, daha fazla taviz elde etmek amacıyla baskıyı arttırdığını vurguladı.

Ruben Safrastyan, Türkiye-Azerbaycan ile savaştan sonra, Türkiye ile söylemin yumuşatılmaması, daha sert olması gerektiğini söylemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu