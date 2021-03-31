Türk Amerikan Toplumu lideri CNN TÜRK’e konuştu! “Ermeni tarafı çok yalan söylüyor! Biden o ifadeyi kullanırsa…”

Kırlıkovalı, Amerika’daki Ermeni diasporasının Türk Amerikan toplumunu hedef aldığını söyledi: Ermeni tarafı çok yalan söylüyor, belge üretiyor, belge üretiyor. Bunlar yalanı-iftirayı bir usul edinmişler, onda da ustalaşmışlar.

Kırlıkovalı Türk Amerikan toplumunun iftiralara karşı hukukla mücadele ettiğini vurguladı: Biz tabii dinlenirsek çok mantıklı olduğumuz görülüyor. Rakamlar ortada belgeler ortada, ancak Ermeni tarafı bunu bildiği için sürekli algı yönetimine kaçıyorlar ve medyayı kullanıyorlar. Meseleyi Hristiyan-Müslüman eksenine oturtmaya çalışıyorlar öyle olunca da Amerika’da çok destek buluyorlar.

Türk Amerikan toplum lideri, Amerika’da yaşayan Türklerin siyasi arenada daha aktif olması gerektiğini savundu: Amerika’da yarım milyona yakın Türk Amerikalı var. Ancak işler yazmaya çizmeye geldi mi bin kişi bile zor buluyoruz. Kırlıkovalı, Amerikan Başkanı Biden’ın soykırım ifadesini kullanması durumunda Türkiye-Amerika ilişkilerinin darbe alacağının altını çizdi.

Hürriyet Gazetesi