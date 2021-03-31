Tüm Ermeniler Katolikosu ABD Büyükelçisi ile Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin konusunu görüştü

Tüm Ermeniler Katolikosu 2’nci Garegin Kutsal Ecmiatsin Ana Makamı’nda ABD Büyükelçisi Lynn Tracy ile bir araya geldi. Taraflar, Azerbaycan tarafından tutulan Ermeni esirlerin serbest bırakılması için Ermeni Apostolik Kilisesinin gösterdiği çabaları görüştü.

Muhataplar, Artsakh’ın, Azerbaycan tarafından işgal edilen topraklardaki kültürel mirasının korunması, Azerbaycanlılar tarafından ibadethanelere gösterilen saygısızlıkları ve tahripleri etraflıca ele aldılar.

Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaş sonuçlarına değinen Katolikos, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bölgede istikrar ve Karabağ sorununun barışçıl ve adil çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğine olan güvenini ifade etti.

Katolikos Hazretleri, salgın sırasında, özellikle savaş ve savaş sonrası dönemde, büyükelçilik aracılığıyla Ermenistan’a ve Artsakh halkına sağlanan insani yardımdan dolayı ABD makamlarına takdirlerini de iletti.

ERMENİ HABER AJANSI