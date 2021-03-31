ServiceTitan şirketi büyüyor

Ermenilerin yarattığı ServiceTitan şirketi 8.3 milyar dolar değerinde

ServiceTitan yazılım başlangıcı, yeni bir uygulama veya uzaktan çalışma aracı değildir.

Salgın sırasında ServiceTitan, bazı müşterilerinin işlerinde patlama yaşarken diğerlerinin mücadele ettiğini inceledi.

Firmanın kurucu ortağı ve icra direktörü Ara Mağdesyan’a göre şirket, 100.000 maske dağıtarak, ileri düzeyde deneyim kazanabildi ve güvenli ve temassız ev hizmeti konusunda bir rehber derledi.

Genel olarak ServiceTitan büyümeye devam ediyor.

Şirket, yıllık yinelenen gelirini geçen yıla göre % 50 arttırarak, 250 milyon dolara ulaştırmış ve müşteri sayısını üç katına çıkarmıştır.

Glendale merkezli şirket ayrıca, son olarak, Ohio’da haşere kontrol şirketi olan ServicePro’yu ev sektörüne dahil ederek, müşteri tabanını artırmıştır.

İkisi de Güney Kaliforniya’lı göçmenler olan kurucu ortaklar Ara Mağdesyan ve Vahe Kuzoyan şirketin kuruluş hikayesini anlattı.

Bir gün, Ermeni üniversite öğrencileriyle gittikleri kayak gezisinde tanıştıktan sonra, küçük danışmanlık projelerinde birleştiler ve 2013’te ServiceTitan’ı başlatıp, faaliyetlerini Los Angeles’taki Ermeni toplumunu kapsayacak şekilde genişlettiler.

Ermenistan Kamu Radyosu