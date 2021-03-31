Katolikos-ABD büyükelçisi görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Katolikos, esirler konusunu ABD Büyükelçisi ile görüştü

Tüm Ermeniler Yüksek Patriği ve Katolikosu Hazretleri II. Karekin, 30 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermenistan Büyükelçisi Tracy’yi Eçmiadzin Ana Makamında kabul etti.

Katolikos, salgın sırasında, özellikle zorlu savaş ve savaş sonrası dönemde, büyükelçilik aracılığıyla Ermenistan ve Artsakh halkına sağlanan insani yardımdan dolayı büyükelçi şahsında, ABD makamlarına takdirlerini iletti.

Azerbaycan’ın, Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı savaşa ve savaş sonrası sonuçlarına değinen Katolikos Hazretleri, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bölgede istikrar ve Karabağ sorununun barışçıl ve adil çözümü için çabalarına devam edeceğine olan güvenini ifade etti.

Sohbet sırasında Ermeni Kilisesi’nin salgın koşullarında uyguladığı programlara atıfta bulunuldu.

Savaş sırasında Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı ve piskoposluklar tarafından sağlanan desteğin yanı sıra, Artsakh’tan yerlerinden edilen askerlerin ve ailelerin bakımı hakkında konuştular.

Katolikos Hazretleri, devam eden sosyal yardım programları, şehitlerin ve kayıp askerlerin aileleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği ve Ermeni Kilisesi’nin, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların bulunması için aldığı tedbirlere değinildi.

İşgal altındaki topraklarda Artsakh’ın manevi ve kültürel mirasının korunması, dini mekanların kirletilmesi ve yıkılması olayları ayrıntılı olarak tartışıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu