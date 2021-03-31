Haritalar teslim mi edildi? – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ın mayınlı bölgelerinin haritasının Türk özel servislerine teslimine ilişkin ceza davası kabul edildi

Artsakh’ın mayınlı bölgelerinin haritasının Türk özel servislerine teslimine ilişkin ceza davası 30 Mart’ta kabul edildi.

Artsakh Cumhuriyeti makamları, 11 Mart’ta Artsakh medyasında yayınlanan ve Artsakh’ın mayınlı alanlarının haritasının “Halo Trust” kuruluşu tarafından, Türk özel servislerine teslim edilmesi ve bunun sonucunda 44 günlük savaş sırasında mayın tarlalarının engelsiz aşılması konusundaki davanın, Artsakh Cumhuriyeti Ceza Kanunun 310. maddesinin 1. kısmının 316. maddesine göre başlatıldığını bildirdi.

Dava ile ilgili tüm detayların ortaya çıkartılması için gerekli soruşturma ve adli işlemler yapılmaktadır.

Soruşturma sürüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu