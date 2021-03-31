Ceza mahkemesi Anayasa mahkemesini dinlemiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Koçaryan ve diğerleri ile ilgili davada yargıç 300.1. maddeye ilişkin cezai kovuşturmayı sonlandırmayı reddetti.

Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve diğerleri davasının yargıcı Anna Danibekyan, Anayasa Mahkemesi’nin kararına dayanarak 300.1. maddeye dayanarak açılan cezai kovuşturmayı sonlandırmayı reddetti.

Bir sonraki oturum 12 Nisan’da yapılacak.

Duruşmanın ertelenmesinin nedeni olarak, savcıların hazır bulunmaması gösterildi.

Bu celse, Anayasa Mahkemesinin Ermenistan Ceza Kanununun 300.1 maddesini Anayasanın 78. ve 79. maddelerine aykırı ve geçersiz kabul etmiş olduğu kararından sonraki ilk duruşmaydı.

Anayasa Mahkemesi, 42 sayfalık kararı yayınladı.

Anayasa Mahkemesi kararının son bölümü, geçen hafta sonunda yayınlanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin kararı kesin olup, temyize tabi değildir.

Robert Koçaryan, Yuri Khaçaturov, Seyran Ohanyan ve Armen Gevorgyan, bu makale uyarınca anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu