Burdur’da gün yüzüne çıktı! Kilise içindeki 30 mezarın sırrı
2021-03-31
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin önemli antik kentlerinden biri olan Kibyra’da son yapılan kazılarda bazilikal planlı kilisede çok iyi korunmuş 30 mezar bulundu.
Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam eden bazilikal planlı kilise yapısının içinde yer alan ve birçoğu kentin o zamanki önemli din adamlarına ait olduğu sanılan 30 mezar gün yüzüne çıkartıldı. Kazı ekibinde yer alan Dr. Düzgün Tarkan, mezarların kime ait olduğuna ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirtirken, “Hedefimiz önümüzdeki 2 yıl sonucunda bu yapıyı kazarak, restorasyon çalışmalarını başlatarak, bu önemli binayı da turizme kazandırmak” dedi.
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