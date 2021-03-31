Artsakh’ın tanınması – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ın tanınması için olası seçenekler ve sınırlamalar

“Orbeli” merkezi analisti Taron Hovhannisyan’a göre konu iki bileşenle ele alınmalıdır.

Ona göre, arzumuz Artsakh’ın bağımsızlığının mümkün olduğu kadar güvenli, yani normal yaşamı sağlamak için gerekli topraklarda tanınmasıdır.

Ancak, sorunun uluslararası standartlar üzerinden müzakereler yoluyla çözülmesi söz konusu olduğunda, böyle bir çözümün mümkün olduğunu düşünsek bile, savaş sonrası gerçeklere dayalı olarak uluslararası aktörlerin düşündüğü en iyi seçeneğin, eski Dağlık Karabağ sınırları içinde bağımsızlık olarak anlaşılmalıdır.

“1991 bildirisinin, eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi haricinde, günümüzde Azerbaycan’ın işgali altındaki Şahumyan bölgesi tarafından da kabul edilmiş olduğundan dolayı, Artsakh Bağımsızlık Bildirgesi sınırları dahilinde uluslararası tanınma seçeneği mümkün sayılsa bile, bölgenin Ermenilerden tamamen boşaltılmış olup, Azerbaycan’ın 1992’den beri orada Ermeni kültürünün izlerini silmiş olduğundan ve orada günümüzde Azerbaycan nüfusu yaşadığından dolayı, Azerbaycan’ın bu bölgeyi Artsakh’a iade etme olasılığını sıfır olarak değerlendiriyorum”,- dedi Analist.

Hovhannisyan’a göre, diğer seçenek sıfır olmamakla birlikte, mevcut gerçeklik dahilinde ve özellikle eski Karabağ’a ait tüm bölgelerde işgal edilmiş topraklar olduğundan dolayı, Azerbaycan’ı, işgal altındaki Hadrut, Şuşi ve diğer bölgeleri terk etmeye zorlamak mümkün olmayacaktır.

“Gerçekçi bir yaklaşımla, Azerbaycan’a zorla bir şey empoze etme seçeneğini şu anda dışladığımızda, müzakere edilmiş bir çözüm durumunda beklenen en iyi sonucun Artsakh’ın eski Karabağ sınırları dahilinde yeniden tesisi ve bağımsızlığın tanınmasıdır”,- diye belirtmektedir analist.

Hovhannisyan’a göre, Artsakh’ın tanınması yenilenen referandum durumunda daha olasıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu