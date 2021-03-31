Ս. ԶԱՏԿԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ / KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU ARİFESİNDE SOSYAL YARDIM (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ Պատրիարք Հօր հովանաւորութեամբ եւ օրհնութեամբ, Թուրքիոյ Հայոց ՊատրիարքականԱթոռի Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբը Ս. Զատկի նախօրեակին շարունակեց իրգործունէութիւնը։

Ինչպէս ծանօթ է Աթոռոյս հսկողութեամբ եւ եկեղեցիներու աղքատախնամ մարմիններուգործակցութեամբ, տարուան մէջ պարբերաբար այցելութիւններ կը տրուին ընտանիքներու եւ իրենցորպէս օժանդակութիւն կը յանձնուին պարէնի տուփեր։ Այս ուղղութեամբ, գեղեցիկ տեսարան եղած էյայտնի եւ անյայտ զանազան բարերարներու նիւթական եւ բարոյական ներդրումը։ Վերջերս, ԱթոռոյսՅանձնախումբը առաւել եւս ծաւալած է իր գործունէութիւնը, ընդլայնելով Ստանպուլի տարածքինկարիքաւոր մերազն ժողովուրդի ցանկագրութիւնը։

Այլապէս, Ս. Զատկի Տաղաւարի նախօրեակին, Աթոռոյս Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ աւելի քան500 ընտանիքներու հասան օժանդակութեան պարէնի տուփեր։ Ինչպէս նախապէս յայտարարուած էր, այստուփերուն միացան նաեւ Ստանպուլի Մայր Քաղաքապետութենէն Աթոռոյս հասած օժանդակութեանտոմսերը։

Ըստ Յանձնախումբի անդամներուն, սոյն մարդասիրական ծառայութեամբ Պատրիարքական Աթոռոյ եւմերազն ժողովուրդի կարիքաւոր ընտանիքներու միջեւ լուրջ կապ մը հաստատուած է։ Այս մէկը առիթ կըդառնայ որ, եկեղեցին իր զաւակներու կարիքներուն ըստ կարելւոյն հասնի, առանց անոնցարժանապատուութիւնը վիրաւորելու։ Այս ուղղութեամբ նուիրեալներու հսկայ բազմութիւն մը կը ջանայառաքելութեան յաջողութեան։ Բաց աստի ուրախութիւն է նաեւ տեսնել, թէ մինչեւ օրս կատարուածգործունէութեամբ, յանձնախումբի գործունէութիւնը արժանացած է բարերարներու վստահութեան ։ Իսկ, Ս. Զատկի նախօրեակին կատարուած ընկերային օժանդակութիւնը նաեւ առիթ եղաւ որ Ս. ՅարութեանՏաղաւարի սեմին Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր հայրական օրհնութիւններն ուբարեմաղթութիւնները հասնին բոլոր ընտանիքներուն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin himayesinde ve takdisiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Kutsal Diriliş Yortusu arifesinde faaliyetlerine devam etti.

Bilindiği üzere, Patriklik Makamı himayesinde ve kiliselerin fakir kollarının işbirlikleriyle, düzenli aralıklarla ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilmekte ve yardım kolileri teslim edilmektedir. Aynı zamanda, çeşitli hayırseverlerin maddi ve manevi katkılarının hissedilmesi ise bu hizmeti daha da verimli kılmaktadır. Son zamanlarda, komisyon faaliyet alanını daha da genişleterek, İstanbul genelinde daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşma olanağını bulmuştur.

Kutsal Diriliş Yortusu arifesinde, PSYK’nın çalışmaları sonucunda 500den fazla aileye ulaşıldı ve kendilerine yardım paketleri teslim edildi. Daha önce de duyurulduğu gibi, paketlerin yanı sıra İBB tarafından Patrikhane’ye ulaştırılan “ŞOK Hediye Kartları da sahiplerine teslim edildi.

Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu gönüllülerine göre, bu hizmet ağı sayesinde şu ana kadar Patriklik Makamı ve ihtiyaç sahibi aileler arasında iyi bir köprü oluşmuş durumda. Böylece, kilisemiz ihtiyaç sahibi evlatlarının onurlarını zedelemeden, onlara mümkün olduğunca elini uzatmaya çalışmakta. Bu doğrultuda Patriklik çatısı altına hizmet eden onlarca gönüllü, bu hizmetin başarıya ulaşması için çaba sarf etmekte. Bu hizmetin, hayırseverlerin güvenlerine mazhar olması, mutluluk veren bir gelişme olarak ifade edilmekte. Kutsal Diriliş Yortusu arifesinde yapılan sosyal yardım aynı zamanda, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin pederane takdislerinin ve iyi dileklerinin tüm ailelere ulaşması için vesile oldu.

Աղբիւր։ Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/