Türkiye İsrail´e büyükelçi atamaya hazır olduğunu belirtti

Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Hayom Gazetesine açıklamalarda bulundu. Türk Yetkilinin pazartesi günü verdiği bilgilendirmeye göre, İsrail´in de karşılık vermesi halinde Türkiye´nin Tel Aviv´e büyükelçi göndermeye hazır olduğunu bildirildi.

İki eski müttefik olan Türkiye ve İsrail’in arasındaki ana çekişme noktası, üst düzey Hamas yetkililerinin Türk topraklarındaki varlığı oldu. Fakat yıllar süren çekişmeli ilişkilerin ardından Türkiye, son zamanlarda genel olarak Ortadoğu’ya ve özelde İsrail’e yönelik dış politikasını değiştirdi.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın İsrail ile ilk kez ortak bir deniz yetki alanı anlaşması önermesinden sonra aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye İsrail ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. İsrail ile istihbarat işbirliğimiz devam ediyor” demişti.

Tümamiral Cihat Yaycı konuyla ilgili görüşlerini 10 Mart 2021 tarihli röportajında gazetemize de açıklamıştı. Linkten röportaja ulaşabilirsiniz.

https://www.salom.com.tr/haber-117788-turkiye_ile_Israil_arasinda_imzalanacak_bir_deniz_yetki_alani_anlasmasi_her_iki_ulkenin_de_cikarinadir.html

Türkiye’nin İsrail’e yönelik eğilimi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Komitesi’nin yönetim kurulu üyesi Dr. Hakan Yurdakul’un Avrupa Yahudi Parlamentosu konferansına katılması ile devam etti.

Şalom Gazetesi