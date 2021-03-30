Peskov: ”Ermenistan ile tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Artsakh (Dağlık Karabağ) savaşının sonlandırılması için kişisel olarak büyük çaba harcadığını, Rusya’nın hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya’da yayın yapan Argumenti i Fakty gazetesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası politikalarına, Artsakh savaşından batılı ülkeler ile yaşadıkları sorunlara kadar birçok konuda görüşlerini aktardı.

Artsakh’taki savaşa karşı Rusya lideri Vladimir Putin’in barış sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Peskov, Rusya’nın da her 2 ülke ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Peskov, “Ermenistan ile tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var. Ayrıca Ermenistan ile siyasi ve ekonomik olarak iyi ilişkilerimiz var” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI