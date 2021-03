Papalıktaki mafyavari dolaplar İngiliz yargısına taşındı: Vatikan yetkililerinden rant, fahişe, ölüm tehdidi ve şantaj

Katolik Kilisesi inananlardan dünyanın parasını bağış diye toplarken, Vatikan’ın Londra’daki lüks emlak yatırımının mahkemelik olmasıyla İtalyan mafyasını aratmayan suçlar su yüzüne çıktı. İngiliz yüksek mahkemesi, üst düzey bir Vatikan yetkilisini fahişelik hizmeti sağlama teklifi, ölüm tehdidi ve şantajla suçlayan İtalyan işadamını haklı buldu. Vatikan’ın Londra’nın Chelsea semtinde 300 milyon sterlinlik (3.5 milyar TL) emlak yatırımı yapmasına aracılık yapan Gianluigi Torzi isimli işinsanı, Vatikan’ın ruhban sınıfından olmayan üst düzey yetkilisi Fabrizio Tirabassi hakkında önemli suçlamalarda bulundu. Anglo Sakson medyanın bir İngiliz yüksek mahkemesinde görülen davanın karar metninden aktardıkları, İtalyan mafyası filmlerinden sahneleri aratmadı. British judge ‘wrote that the Vatican’s “non-disclosures and misrepresentations are so appalling that the ultimate sanction” of reversing the asset seizure was appropriate.’ Via ⁦@nwinfield⁩ ⁦@AP⁩ https://t.co/eEjUz381SM — Austen Ivereigh (@austeni) March 26, 2021 Papa Francis’le paylaştı Buna göre işinsanı Torzi, Vatikan yetkilisinin kendisine fahişe hizmeti teklif etmek ve kendisini ölümle tehdit etmekle kalmayıp önde gelen din adamlarına şantaj yapmakla alenen övündüğünü de söyledi. Tirabassi’nin davranışlarından son derece endişeye kapılan işinsanı Torzi, bu endişelerini özel bir görüşmede Papa Francis’e de aktardığını belirtti. Vatican official allegedly offered a prostitute to businessman amid lucrative deal negotiationshttps://t.co/xlmwvhFFP9 — Sputnik (@SputnikInt) March 30, 2021 Vatikan’ın savcılarından iftira kampanyası Torzi’yi haklı bulan Southark’taki kraliyet mahkemesi, Vatikan tarafından gasp, zimmete para geçirme, ağırlaştırılmış dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandığı için Torzi’nin mal varlıklarını donduran bir başka yargıca ait önceki kararı da iptal etti. Sürecin başında Vatikan’daki savcılar, Torzi’yi, Vatikan’ın en önemli makamı Devlet Sekreterliği’nden ‘milyonlarca euro koparmaya yönelik dolandırıcılık komplosunda rol oynamakla’ ve bunu kısmen ‘fahiş ücretler isteyerek’ yapmakla itham etmişti. Mahkemeye göre Vatikan’ın en üst düzeyi suçlara göz yumdu Torzi’yi temsil eden avukatlar ise işinsanının yaptığı anlaşmaların doğrudan ya da dolaylı olarak en üst düzey Vatikan yetkilileri tarafından onaylandığını dile getirdi. Avukatlar, bu yetkililer arasında Vatikan’ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve onun genel işlerden sorumlu Yardımcısı Başpiskopos Edgar Pena Parra’nın da olduğuna dikkat çekti. Bunun üzerine Vatikan’ın avukatları Devlet Sekreterliği’nin iki alt düzey yetkilisinin müzakere ettiği anlaşmanın mali ayrıntılarının daha üst düzey yetkilileri hayrete düşürdüğünü öne sürdü. Ancak mahkemenin karar metninde, Yargıç Tony Baumartgner’in ‘eğer öyleyse Parolin ile Pena Parra’nın gözlerini olan bitene tümüyle kapatmış olmaları gerektiğine’ hükmetti. Yargıç: Vatikan’ın gizlilik politikası ve yanlış yönlendirmeleri korkunç Torzi’nin avukatlarından James Mullion, kararı, “Yargıç, haklı olarak, davayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasında Vatikan’ın çok rahatsız edici bir fiyasko yaşadığını gördü. Sözleşmeleri imzalayanlar, bunları Vatikan’ın verdiği yetkiyle imzalıyorlardı” diye değerlendirdi. Yargıç Baumgartner, ayrıca, Torzi’nin bazı mal varlıklarının dondurulmasına yol açan önceki kararı ‘Vatikan’ın gizlilik politikası ve yanlış yönlendirmelerinin son derece korkunç olması nedeniyle’ iptal ettiğini açıkladı. Baumgartner, Vatikan’ın Torzi’nin yasal masraflarını karşılamasına da karar verdi. Sputnik Türkiye