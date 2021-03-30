Koronavirüsün yayılmasını önleyecek tedbirler sıkılaştırılacak

Başbakan Nikol Paşinyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti’nde koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmalarını koordine eden komisyonun oturumu dün gerçekleşti.

Başbakan Paşinyan konuşmasında özellikle dikkat çekti. “Yeni tip bir koronavirüsün en az bir yıl süreceğine dair beklentimiz ve tahminimiz gerçek oldu ve şimdi haklı görülüyor ve şimdi koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni durum aşı kullanımıdır ve bugün Ermenistan’daki koronavirüs ile mevcut durumu ve özellikle aşılama politikası, aşı edinme anlaşmalarımız ve daha ileri adımlar olmak üzere ne yapmamız gerektiğini tartışacağız.”

Başbakan, özellikle kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında denetimlerin yoğunlaştırılması, maske takma kültürünün yaygınlaştırılması için halkın bilinçlendirilmesi ve yeni aşı serilerinin edinilmesine odaklanılması talimatı verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu