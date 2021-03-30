Kıbrıs Ermenistan’dan gelen turistleri kabul edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden dolayı bazı ülkelerden gelen yolcu ve turistlerinin ülkeye girişini yasaklamıştır.

1 Nisan tarihinden Ermenistan’dan giden turistler için yasak kalkacak ve Ermenistan vatandaşları Kıbrıs’a serbest giriş yapabilecek.

Ermenistan Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın ‘kırmızı lisetsinde’ yer aldı. Yani Ermenistan vatandaşları 2 haftalık karantina sürecine mecbur olmayacak ve sadece 72 saati aşmayan negatif test sonucunu doğrulayan belgeyle giriş yaptıktan sonra Larnaka yada Pafos uluslararası havalimanlarında bir koronavirüs testinden daha geçip ülkeye giriş yapabilirler.

Ayrıca, Kıbısa giden yolcular ülkeye giriş yaptıktan önce 24 saat içerisinde cyprusflightpass.gov.cy sitesinden CyprusFlightPass’ınformunu doldurmalı.

‘Kırmızı listede’ yer alan 32 ülke dışında Rusya, ABD, Büyük Britanya, İsrail, BAE, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Ürdün, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Mısır da bu listeye dahil edildi.

ERMENİ HABER AJANSI