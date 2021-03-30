Jerusalem Post: Ermeni Soykırımı tanıma zamanı geldi, Biden tarihi hatayı düzeltebilir

İsrail’de yayınlanan meşhur Jerusalem Post gazetesinin köşe yazarlarından Emily Schrader son makalesinde ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıma ihtimalini ele aldı.

Ermeni Soykırımı’nın tanınması köşe yazarının sözlerine göre tarihi hatayı düzeltmek yolunda önemli bir adım olabilir.

ABD Beyaz Sarayı’ndan Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkim olumlu sinyaller geliyor. Koşe yazarı İsrail’in günümüze kadar Ermeni Soykırımı’nı tanımaktan bazı sebeplerden dolayı vazgeçtiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi makalesinde:

“İsrail Hükümeti Türkiye ile sağlam olmasa da fakat yine stratejik siyasi ilişkilerinden dolayı Ermeni Soykırımı’nı tanımaktan vazgeçmiş. Onlarca yıl Türkiye halklarına şantaj uyguladı ve Ermeni Soykırımı’nı tanıma ihtimalinden bile söz edildiğinde tehdit etmiştir.”

Yahudi gazeteci İsrail’in eskiden Türkiye’den çok daha bağlı olduğunu ve diplomatik ilişkileri olan, yakın bir işbirliği sürdürdüğü tek müslüman ülke olduğu için böyle bir adım atamadığını, ancak günümüzde diktatör ve islamcı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin İsrail’e karşı açık bir düşmanlık tavrı sergilediğini ifade etti.

Şu an İsrail bu konuda daha bağımsızdır Türkiye’den, fakat buna rağmen Emily Schrader’ın sözlerine göre Ermeni Soykırımı’nı tanımak ve tarihin doğru tarafında yer almak yerinde İsrail Hükümeti bir kez daha Ermeni halkını ‘sattı’ ve Ermeni şehirlerini bombalayan Azerbaycan’a silah sağladı.

Makale yazarı ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması sadece Ermenistan halkına değil, aynı zamanda tüm dünyaya manevi açısından doğru ve gerekli bir mesaj olacağını vurguladı ve Ermeni Soykırımı tanımanın tam zamanı olduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI