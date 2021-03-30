Fransalı Parlamenterler Karabağ’ı ziyaret etmek istiyorlar

Fransa-Artsakh (Karabağ) Dostluk Grubu Başkanı, Bouches-du-Rhône idari bölgesinden Milletvekili seçilen Guy Teissier Fransalı Parlamenterlerinden oluşan heyetinin önderliğini üstleyip Ermenistan ve Artsakh (Karabağ) ziyareti organize etmeyi planlıyor.

Bununla ilgili Teissier Artsakh Cumhuriyeti Parlemanto Başkanı Artur Tovmasyan’a mektup yazdı.

Yazdığı mektupta Fransa Parlamentosu’nun Milletvekili şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası Frankofoni Günü vesilesiyle tebrik ettiğinizden dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum. Bu tebrik mesajınız hem beni, hem de dostluk grubunun diğer üyelerini çok heyecanlandırdı.

Fransa-Artsakh Dostluk Grubunun Başkanı olarak çok yakında Fransalı Parlamenterlerden oluşan heyetine Ermenistan ve Karabağ’a öncülük edeceğim. Umarım sizinle görüşme fırsat ve zevkine layık oluruz.”

Artsakh Parlamento Başkanı Artur Tovmasyan 20 Mart tarihinde kutlanan Uluslararası Frankofoni Günü münasebetiyle Fransa-Artsakh Dostluk Grubu Başkanı’na tebrik mesajı yollamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI