‘Ezidi kız çocuğunun annesi de Ankara’da IŞİD’in elinde’

IŞİD’in, kaçırıp ‘ganimet’ olarak ‘satışa’ çıkardığı ve Ankara’daki hücre evine yapılan operasyonda kurtarılan Ezidi kız çocuğunun annesini de aynı şekilde rehin tuttuğu öne sürüldü.

Hale Gönültaş

ANKARA- IŞİD’in ‘ganimet’ olarak kaçırıp ‘derin internette’ satılığa çıkardığı, polisin hücre evine yaptığı baskınla kurtardığı yedi yaşındaki Ezidi kız çocuğun annesinin de Ankara’da çihatcıların elinde rehin tutulduğu iddia edildi. Ezidi Kültür Vakfı Başkanı Azad Barış, Erbil ve Şengal’in yanı sıra Avrupa ve Kanada’da bulunan Ezidi cemaatinin yaptığı araştırmalar sonucunda, devlet korumasına alınan kız çocuğunun annesinin de Ankara’daki bir IŞİD’linin elinde olduğu bilgisine ulaştıklarını açıkladı. Azad Barış, çocuğun annesinin Ankara’da olduğunun güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışmaları sonunda öğrenildiği yönünde duyumları olduğunu da ifade etti.

KIZ ÇOCUĞU 24 ŞUBAT’TA KURTARILDI

IŞİD kız çocuğunun ‘satılık ilanını’ boydan bir fotoğrafıyla Kürtçe ve Arapça olarak derin internetteki köle pazarına koymuştu. Bu dakikalarda Ankara TEM ekipleri de derin internette köle pazarını takipteydi ve çocuğun ailesiymiş gibi yaparak pazarlığa başladı. Sonunda da çocuğu ‘satın aldı.’

Derin internetteki ‘köle pazarında’ satışı gerçekleştirilen kadın ya da kız çocukları IŞİD’in güvenli aracıları vasıtasıyla belirlenen bir noktada ailelere teslim ediliyor. Polis bu süreçte siber suçlar birimiyle de ortaklaşa hareket ederek Ezidi kız çocuğun bulunduğu evi tespit etti. TEM ve MİT ekipleri 24 Şubat’ta sabaha karşı Keçiören’deki eve baskın yaptı ve çocuk kurtarıldı. Sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alınan kız çocuğu bir aydır Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir yurtta tutuluyor.

EZİDİ CEMAATİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Irak’ın çeşitli kentlerinde faaliyet yürüten Kayıp Ezidileri Araştırma Komisyonu, çocuğun ailesinin bulunması için harekete geçti. Ayrıca Ezidi Cemaatinin yoğunlukta bulunduğu Avrupa başkentlerinin yanı sıra Kanada ve Avusturalya’ya da çocuğun fotoğrafları gönderildi. Ancak aradan geçen sürede ailesine/yakınlarına ulaşılamadı.

Araştırmalarını sürdüren Ezidi cemaatine geçen hafta çocuğun annesinin akıbetine ilişkin bir bilgi ulaştı. Gelen istihbarat, çocuğun annesinin de Ankara’da bir IŞİD’linin evinde olduğu yönündeydi. Ezidi cemaati bu bilgiyi çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulatmaya çalıştı. Dün akşam saatleri itibariyle çocuğun annesinin Ankara’da IŞİD’linin evinde rehin tutulduğu bilgisi ‘güvenilir kaynaklar’ tarafından doğrulandı.

EZİDİ CEMAATİ: POLİS DE ANNENİN ANKARA’DA IŞİD’İN ELİNE OLDUĞUNU BİLİYOR

Ezidi cemaati adına Ezidi Kültür Vakfı Başkanı Azad Barış, konuya ilişkin edindikleri bilgileri GazeteDuvar’a anlattı: “Hem Şengal hem Hewlêr hem de Avrupa’nın bazı merkezlerinde bulunan Ezidi kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda Ankara’da kurtarılan küçük kızımızın annesinin Ankara’da olduğunu bilgisini aldık. Bu bilginin güvenlik güçlerince de yapılan istihbarat çalışmaları sonunda öğrenildiği yönünde duyumlarımız var.” Barış, “Ezidi kurumları olarak güvenlik birimlerinin bir an evvel harekete geçip hem kızımızın annesini hem onun durumunda olan kadınlarımızın ivedilikle kurtarılmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

‘ADALET BAKANLIĞI, ÇOCUK İLE EZİDİ CEMAATİ AVUKATLARINI NEDEN GÖRÜŞTÜRMÜYOR?’

IŞİD’in hücre evinden kurtarılan ve halen devlet korumasında tutulan Ezidi çocuk ile Ezidi Cemaati tarafından atanan iki kadın avukat çocuk ile görüşebilmek için geçen hafta Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştu. Ancak avukatların görüşme taleplerine henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmedi. Azad Barış Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirirken şu değerlendirmeyi yaptı: “IŞİD’liler tarafından ‘ganimet’ olarak alıkonulan küçük Ezidi kız ile ilgili gelişmeleri merakla izlemekte, gerekli bütün girişimleri yapmaktayız. Üzerinden dört hafta gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen kızın hem bizimle, hem de Ezidi kurumlarla görüştürülmemesi oldukça şüphe uyandırıcı bir durum haline gelmiş, kaygı ve telaşımızı artırmaktadır. Avukatlarımızın resmi başvurularına ve bütün girişimlerine rağmen ve bazı dolaylı çabalarımızın yoğunluğuna rağmen görüşmenin yapılmaması ve hatta engellenmesi bu işin arkasında daha ciddi ihmal zincirinin olduğu hissiyatını güçlendirmektedir.”

Gazete Duvar