Ermenistan hangi durumda Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun bir parçası olacak?

Ermenistan hangi durumda Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun bir parçası olacak?

Ermenistan kendi Kuzey-Güney karayolu koridorunu veya İran-Ermenistan demiryolunu inşa edene kadar, Ermenistan’ın Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoruna katılmasıyla ilgili tüm konuşmalar saçma.

Çinolog Mher Sahakyan, Sputnik Armenia ile yaptığı görüşmede, Hindistan’ın İran Büyükelçisinin Ermenistan üzerinden yeni bir koridor inşa etmeyi planladıklarına ilişkin son açıklamasına atıfta bulunarak böyle bir görüş bildirdi.

Sahakyan, ABD faktörüyle Türkiye’nin bölgedeki faaliyetini anlatıyor. Resmi Washington, Çin’e baskı yapmak için Türkiye üzerinden Orta Asya’daki rolünü güçlendirmeye çalışıyor.

Ona göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı Joe Biden, 2011’de temelleri atılan, selefleri, özellikle Donald Trump ve Barack Obama tarafından benimsenen Çin karşıtı politikayı sürdürüyor.

“Süreç Obama döneminde başladı. 2011’de Obama ekibi, Amerika Birleşik Devletleri ve Washington’un dünyanın ekonomik ve siyasi merkezinin Avrupa’dan Asya bölgesine değiştiğini çok iyi anladıkları için Asya-Pasifik bölgesine dönüş yaptığını duyurdu. Çinolog “Büyüyen Çin’i dizginleyebilmek için buraya taşınıyorlardı” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu