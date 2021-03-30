Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifa edeceği tarih açıklandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, 20 Nisan ilâ 5 Mayıs tarihleri arasında resmi istifasını sunacağı bildirildi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı Arsen Torosyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Paşinyan, ülke parlamentosunun feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması amacıyla 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında istifa edecek. Bu süre, kanunlarda öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

İktidardaki ‘Sivil Anlaşma’ partisinin seçim merkezine Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanı Suren Papikyan’ın başkanlık edeceğini dile getiren Torosyan, seçim merkezinin çalışmalarını kendisiyle beraber Çevre Bakanı Romanos Petrosyan ve Başbakan Başdanışmanı Arayik Arutyunyan’ın koordine edeceğini söyledi.

Torosyan, seçim kararının nihai olduğunu doğrulayarak, “Siyasi bir karar alındı. Bu karar, parlamentodaki ve bazı parlamento dışı güçlerle görüşüldü. Seçimin yapılması kararı ülke çıkarlarından kaynaklanıyor” dedi.

Daha önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan, haziran ayında yapılacak erken parlamento seçimleri için nisan ayında anayasa gereği istifa edeceğini açıklamıştı.

Sputnik Türkiye