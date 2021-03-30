Bu yıl 24 Nisan’da ek bir anlamı olacak

Bu yıl 24 Nisan’da ek bir anlamı olacak

Soykırımın tanınması Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın gündeminde kalmaya devam ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan bunu Meclis Dış İlişkiler Daimi Komitesi oturumunda söyledi.

Dışişleri Bakanı, “Son aylarda yaşananlar, Ermeni Soykırımı’nın cezasızlığının bu tür soykırım hedeflerine sahip olanlara ilham vermeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladı” dedi.

Ona göre bu yıl 24 Nisan’da ek bir meclis kurulacak, o gün farklı ülkelerden ve kişilerden kişiler Ermeni halkına desteklerini ifade edecekler. Ayvazyan, bu yönde çalışmaların zaten yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, her 24 Nisan’ın sadece şehitlerimizi anma günü olmadığını, aynı zamanda uluslararası arenada uluslararası bir kınama ve soykırım önleme günü olduğunu da sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu