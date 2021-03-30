Barış ve istikrar tek taraflı inşa edilmez

“Bölgede gerçek barışı tesis etmek için öncelikle Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik saldırgan politikasını kökten değiştirmesi ve düşmanca eylemlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazandığı günden yakın zamana kadar ülkemiz Türkiye ile ilişkilerini önkoşulsuz normalleştirmeye hazırdı, ancak tüm girişimler boşuna oldu.

Ancak Ermeni tarafı bölgede barışı tesis etmeye ne kadar hazır olursa olsun tek taraflı uygulanamaz.

İstikrar ve barışa ulaşmak için tüm tarafların istek ve iradesi gereklidir. Bu arada sadece Azerbaycan’dan değil, Türkiye’den de tam tersi süreci görüyoruz, zaman zaman güç kullanma tehditleri ve yapıcı olmayan açıklamalar var.

Azerbaycan’da 9 Kasım açıklamasında yer alan hükmün aksine Ermeni tutsaklar hala alıkonulmakta ve işkence görmektedir. “Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklarda tarihi ve kültürel mirasımız barbarca tahrip ediliyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu