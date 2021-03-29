Yolsuzlukları araştırırken öldürülen Maltalı gazeteci dosyası Çin’e uzandı

Sertaç Aktan

Malta’daki yolsuzlukları araştırırken suikaste uğrayan ve hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia doyası Çin’e kadar uzandı.

Reuters haber ajansının uluslararası düzeyde farklı ülkelerden medya ve gazeteciler ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Çin devletine ait bir enerji şirketinin Avrupa’da yaptığı 400 milyon dolarlık yatırımla Galizia cinayetinin ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Galizia, Ekim 2017’de öldürülmeden önce aynı ağın parçası olduğu anlaşılan şirketlerin Maltalı siyasetçilere rüşvet akıttığını ortaya çıkarmıştı. Reuters bu şirketlerden ikisinin Çinli danışmanlık firması Accenture’ün başındaki yetkiliyle ilişkili olduğuna dair belgelere ulaştı.

43 yaşındaki bu kişi ise Şangay’da yaşayan Chen Cheng. Cheng’in Çin devletine ait Şangay Electric Power adlı firma adına daha önce de Dağlık Karabağ’daki yatırımlar için müzakere ve aracılık yapmış olduğu belirtiliyor. Benzer girişimleri Malta’da yapan Cheng’in Çin adına Maltalı siyasetçilere rüşvet sağladığı anlaşılıyor.

Malta hükümetini derinden sarsan yolsuzluk doyası geçtiğimiz yıl başbakanın istifasına neden olmuştu şimdi Çin bağlantısı ile skandal uluslararası bir boyut kazanmış oluyor.

Çin’in multi-trilyon dolarlık küresel ticaret yolu projesinin bir parçası olarak yapılan yatırımların bir kısmının yerel siyasileri ve bürokratları satın almak için harcandığı düşünülüyor. Galizia da zaten öldürülmeden önce 2016’da kendi blogunda Cheng’in gerçekleşen transferlerde kilit bir rol oynuyor olabileceğini yazmış ancak buna ilişkin bir belge paylaşmamıştı.

Çin bağlantısı henüz davaya dahil edilmedi

Cinayetle ilgili olarak Malta’da şu ana kadar 6 kişi yargılandı ancak Çin ile bağlantılı herhangi bir isme suçlama olmadığı gibi davada Accenture veya Çin’den hiç bahsedilmedi bile.

Galizia’nın aktarmış olduklarına göre Cheng İngiliz Virgin Adaları’nda 2014 yılında bir şirket kurdu ve aynı yıl Malta devletine ait enerji şirketi Enemalta’dan 400 milyon dolarlık hisse satın aldı. Reuters raporuna göre, Cheng ailesi Hong Kong’da iki şirket daha kurdu. Bu firmalar üzerinden Panama’daki Maltalı siyasetçilere ait şirketlere 3,2 milyon dolar aktarıldı.

Kartvizit ele verdi

Bu paranın 1,2 milyon dolarlık kısmını alan ve aynı zamanda Malta’nın en zengin kişisi olan Yorgen Fenech Galizia suikastindeki rolünü itiraf etti ve şu an hapiste. Polis Fenech’in evini aradığında Accenture danışmanı Cheng’in kartviziti bulundu.

Sorguda bu kart sorulan Fenech, Cheng’in Virgin Adaları’ndaki şirketlerinden bahsetmek zorunda kaldı ve Malt-Çin bağlantısı bu şekilde kuruldu.

Cheng ailesi veya Şangay Eletric Power şirketi ise iddialara ilişkin henüz herhangi bir yorum yapmış değil.

Euronews