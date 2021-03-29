Prag’da Ermeni kürsüsü

Carl Üniversitesi’nde Ermeni Kürsüsü

Çek Cumhuriyeti’ndeki Ermenistan Büyükelçiliği ve Carl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Doğu Avrupa Çalışmaları Bölümü’ne bağlı Ermeni Kürsüsü kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı.

Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 10 Aralık 2010 tarihinde imzalanan Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’na göre ve Prag Carl Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Armenoloji programı temelinde tarih ve edebiyat öğretimini daha da teşvik etmek için Sanat Fakültesi Doğu Avrupa Çalışmaları Bölümü bünyesinde bir Ermeni Kürsüsü kurulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu