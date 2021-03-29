Pesah´ın Bilinen Tatlarını, “Genç Mutfak” Yeniden Yorumladı!

Orli Güner

Herkese merhabalar. Bu yazımda sizlere senelerdir tükettiğimiz Pesah klasiklerinin aksine, yine Hamursuz Bayramı konseptine uygun şekilde oluşturduğum, birkaç tarifi paylaşacağım. Geleneksel iyidir, değişiklikler ise hayatımıza yenilik katarak pozitif enerjiyi ortaya çıkarır. Pandemi sebebiyle kalabalık sofralarda buluşamasak da, gönüllerimiz daima bir olsun. Nice bayramları hep birlikte ve sağlıklı günlerde kutlayabilmek dileğiyle…

Limonlu Pesah Keki

Malzemeler;

4 adet yumurta

1 su bardağı + ½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı hamursuz unu

Yumurta sarıları beyazlarından ayrılır. Yumurta beyazları ½ su bardağı şeker ile çırpılarak köpük haline getirilir ve kenara alınır. Yumurta sarıları ise geri kalan 1 su bardağı şeker ile çırpılarak kabartılır. İçerisine sıvı malzemeler ilave edilir. Ardından un ve karbonat katılır, tahta kaşık veya spatula kullanarak yavaşça yedirmek önemlidir. Hazırlanan köpük, kek harcına aralıklarla eklenir ve söndürmeden karıştırılır. Yağlanmış kalıba dökülerek, 180 derece fırında 40 dakika pişirilir.

Bol Malzemos Burmelos

Malzemeler;

5 adet matza

1 adet yumurta

2 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin

2 adet doğranmış domates

1 adet doğranmış çarliston biber

1 çay kaşığı tuz

½ çay bardağı sıvı yağ

Matzalar su dolu bir kap içerisine alınır, yumuşayana kadar bekletilir. Ardından iyice süzülüp, sıkılarak ufalanır. İçerisine malzemelerin tamamı eklenir, karıştırılır. Kahve fincanı veya bir kaşık yardımıyla porsiyonlayabilirsiniz. Hazırlanan harç yağlı kağıt serili tepsiye dizilir, ben bu tarif ile 14 adet burmelo elde ettim. 180 derecedeki fırında 50-60 dakika kadar pişirilir. Sıcak yemeyi tercih ederseniz, üzerine kaşar peyniri rendesi de ilave edebilirsiniz.

Taze Otlu Tuzlu Muffin

Malzemeler;

3 adet yumurta

1 şişe maden suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

Birkaç damla limon suyu

1.5 su bardağı (150 g) hamursuz unu

2 dilim ufalanmış beyaz peynir

3 çorba kaşığı çekilmiş ceviz içi

Dereotu, maydanoz

Yumurtalar kabarıncaya kadar çırpılır. İçerisine sıvılar ve baharatlar eklenir. Un katılıp karıştırılır, kıvamı koyu ise biraz sulandırılır. Ardından geri kalan malzemeler de ilave edilir. Çırpma teli ile harmanlanır. Elde edilen harç, yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırılır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirilir.

Deneyen herkese afiyet olsun. 🙂

Taze Otlu Tuzlu Muffin tarifimizin video halinde yapılışına Şalom TV Youtube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan veya direk aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

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