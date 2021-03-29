Nikol Paşinyan anayasa gereği istifa edecek

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki erken parlamento seçimleri öncesinde Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu. Paşinyan, 20 Haziran’da yapılacak erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğinin altını çizdi.

Ermenistan’ın Armavir kentinde seçmenleriyle buluşan Paşinyan, “Erken parlamento seçimlerinin yapılması için nisanda istifa edeceğim. Görevi bırakmıyorum, başbakan vekili olarak göreve devam edeceğim. Eğer onay verirseniz, size öncesinden daha iyi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Aksi halde iktidarı seçtiğiniz kişiye devredeceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’daki çatışmaları, Ermeni güçlerin bir dizi bölgeden çekilmesi ile sonlandıran anlaşmayı imzaladığı günden bu yana kendisine yöneltilmekte olan istifa çağrılarını reddeden Paşinyan, mart başındaki bir mitinginde, parlamentodaki muhalif kanadın kabul etmesi halinde 2021 içinde Ermenistan’da erken seçimlerin düzenlenebileceğini belirtmişti. Ermenistan yasalarına göre parlamentonun feshedilmesi için başbakanın istifa etmesi gerekiyor.

Eğer parlamento iki defa üst üste yeni bir başbakan üstünde anlaşamazsa otomatik olarak erken seçim sürecine giriliyor. Ülkedeki 20 muhalif siyasi gücün temsil edildiği Anavatanı Kurtarma Hareketi’nin Erivan’da düzenlediği mitingde konuşan hareketin sözcüsü İşhan Sagatelyan yaptığı açıklamada, “Paşinyan’ın hukuki istifasını fiili istifaya çevirmeli ve iktidardan ayrılmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

BirGün Gazetesi