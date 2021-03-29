Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan Ermeni sağlık ekiplerini hedef alıyordu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Daire Başkanı, Albay Sahak Ohanyan Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) saldırısı sonucunda meydana gelen 44 günlük savaş sırasında 15 askeri doktorun, 1 gönüllü doktırun, 60 sağlık ekibi elemanının şehit düştüğünü duyurdu.

Araştırmalar ve elde edinen bilgilere göre Azerbaycan ordusu özellikle sağlık ekiplerini hedef altında tutuyor, yaralıları taşıyan ambülans arabalarına ateş açıyordu.

Hatta savaş uçağıyla kasten sağlık ekibini bombardıman altına alma olaylaylar da yaşandı. Böylece Azerbaycan ordusu defalarca savaş kurallarını içğnemiş ve savaş suçları işlemiştir.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Askeri Tıp Dairesi savaş sırasında askeri doktorların katkılarını takdirle karşıladığını açıkladı.

Sahak Ohanyan askeri doktorların çabaları olmasaydı kayıpların çok daha büyük olacağıı da ifade ederek doktorların görevlerini üst düzeyde yerine getirdiklerini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI