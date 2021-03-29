Joe Biden ve eşi Jill, Pesah Bayramı için mesaj yayınladılar

Biden cuma günü yayınladığı Pesah mesajında COVID-19 salgınının iyileşmeye başlamasını Yahudilerin Mısır esaretinden kurtulmasına benzetti.

ABD Başkanı Joe Biden resmi Twitter hesabında yayınlanan Pesah Bayramı ile ilgili videosunda, ‘‘Bu salgını yenmek için çalışmaya devam ederken, ayrımcılık ve önyargılarla yüzleşmeye devam ediyoruz. Pesah’ın ilhamına şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu yıl da geçen yılki gibi kutlamaları internet ortamında yapıyoruz. Hâlâ son Pesah Bayramı’ndan beri torunlarını kucaklayamayan bazı büyükanne ve büyükbabalar var. Sederimizde çok fazla boş sandalye var, bu kaybettiklerimizin ciddi bir hatırlatıcısı. Seder’ı çok bilinen bir söze uyarlayarak bitirebiliriz. Sadece gelecek yıl Kudüs’te değil, gelecek yıl bizzat, gelecek yıl, birlikte” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’ın eşi Jill ise, ‘‘Pesah, özünde zorlukların üstesinden gelmenin ve umut bulmanın, uzun karanlık bir geceden daha parlak bir sabaha çıkma kararlılığını özetleyen bir hikâyedir. Bu kutlama Yahudilere ait, ancak mesajı evrenseldir’’ açıklamasını yaptı.

Şalom Gazetesi