Ermenistan’da Kürt yazar Keremê Seyad yaşamını yitirdi

Ermenistan’da yaşayan Kürt yazar ve aydın Keremê Seyad 28 Mart’ta vefat etti. Yıllarca Ermenistan Radyosu Kürtçe bölümünde yaptığı kültür programları ile sesini duyuran Seyad, 82 yaşındaydı.

1938 yılında Ermenistan’ın Talin kasabasına bağlı Hako köyünde doğan Seyad, üniversite eğitimini Yerevan’da tamamladı. 1960 yılında ‘Radyoya Kurdiya Erivan’da çalışmaya başlayan Seyad, daha sonra Radyo Direktörlüğü görevini üstlendi.

Ermenistan’da Yerevan Radyosu’nda 60 yıl boyunca Kürt dili ve kültürüne emek veren Keremê Seyad, 30 Mart’ta doğduğu Hako köyünde toprağa verilecek.

ERMENİ HABER AJANSI