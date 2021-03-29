Ermenistan Milli Takımı’ndan bir zafer daha: Almanya ile birinciliği paylaşıyor (foto,video)

Ermenistan Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde J Grubu ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

EURO 2016’da İngiltere’yi de mağlup ederek çeyrek finale kadar yükselen İzlanda’nın gruptaki ikinci maçı da mağlubiyetle sonuçlandı.

Yerevan’daki karşılaşmanın ilk dakikalarında takımlar birer tehlikeli an yarattı birbirinin kalesinde. İlk 15 dakikada İzlanda üstünlük sağladı Ermenistan’a karşı.

İlk 45 dakikada takımlar golsüz berabere kaldı. İkinci yarısında, maçın 53’üncü dakikasında Tigran Barseghyan mükemmel bir vuruşla Ermenistan’ı 1:0 öne geçirdi.

Başka bir mükemmel gol de ikinci yarıda sahaya çıkan Khoren Bayramyan’dan geldi. Sonuçta Ermenistan 2:0 skorluk zafer kazandı ve ikinici galibiyetin ardından Almanya ile 6 puanla grup birinicliğini paylaşıyor.

Üçüncü turda Ermenistan 31 Mart tarihinde yine Yerevan’da Romanya Milli Takımıyla karşı karşıya gelecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/03/29/Ermenistan-Milli-Takımı-2022-Dünya-Kupası-Elemeleri/205078