Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Beklentimiz Türkiye’nin Ermenistan’a karşı saldırgan politikasının gözden geçirilmesidir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Parlamento Dış İlişkiler Daimi Komisyonu oturumunda Türkiye ile resmi olarak müzakereler sürdürebilmek için hangi formatın uygulanabileceğinden bilgisi olmadığını ifade etti.

Ayvazyan’ın sözlerine göre Ermenistan defalarca Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulundu, fakat en son Zürih girişimi Türkiye kendisi bozdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Biz düşmanlar aramıyoruz, fakat iki taraflı ilişkilerde karşılıklılık ilkesi çok önemlidir. Beklentimiz Türkiye’nin Ermenistan’a karşı saldırgan politikasının gözden geçirilmesidir.”

ERMENİ HABER AJANSI