Azeriler barbarlıklarını yine teşhir etti (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Azeriler barbarlıklarını yine teşhir etti (video)

Azeriler, 19. yüzyıldan kalma Ermeni kilisesini kirletti

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan bir video yayınlayarak, Azerbaycan askerlerinin, kilisenin Ermenilere ait olduğunu bilerek, Ermeni kilisesini tahrip edip, kirleterek, bunu açıkça göstermekte olduğunu kanıtlamaktadır

“Bu Artsakh’ın Mataghis yerleşimindeki, Aziz Yeğişe Ermeni Kilisesi’dir (19. yüzyıl).

Bu videoda, kilisenin Ermenilere ait olduğunu bilen Azerbaycan askerleri (Türk bayrağı üniformalarında açıkça görülüyor) alaycı bir şekilde Ermeni kilisesine hakaret ediyor ve kiliseye yönelik bu kasıtlı hakaretleri açıkça videoda gösteriyor.

Kiliseye girerken “Şimdi bunların kilisesine (yani Ermeniler) girelim, zaten namaz kıldım burada”, kiliseye girdikten sonra ise “Bu Ermenilere ait, buradaki her şey Ermenilere ait, yırttık bunları”,- diyorlar.

Bunun hem etnik hem de dini gerekçelerle açık bir nefret eylemi olduğu açıktır.

Ayrıca bu, Azerbaycan’da bugün de devam eden sistematik nefret ve düşmanlık politikasının sonucudur.

Bunun 2020 yılının Eylül-Kasım aylarında Ermenilere karşı gerçekleştirilen etnik temizlik ve soykırım politikasının bir başka kanıtı olduğunu belirten Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu, bu olayı uluslararası kuruluşlara sunacağını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu