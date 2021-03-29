1.500 asker tedavi görüyor

Savaşta yaralanan yaklaşık 1.500 asker halen tedavi görmektedir

Ermenistan Silahlı Kuvvetler Askeri Tıp Dairesi Başkan Yardımcısı, Planlama Dairesi Başkanı Albay Geğam Paşikyan’ın verilerine göre, Artsakh’daki 44 günlük savaş sırasında yaralanan 11.000 kadar asker, polis, UGT sınır birlikleri ve gönüllüler arasından şu anda yaklaşık 1.500 kişi fiilen tedavi görmektedir.

Paşikyan’a göre, son Artsakh savaşında yaralanan askerler arasında hastane içi ölüm oranı, uluslararası istatistiklerden 5 kat daha düşük olan % 1’de kalmıştır.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askeri tıp bölümü başkanı Albay Sahak Ohanyan, 44 günlük Artsakh savaşının 22-23. gününe kadar askerler arasında sadece şarapnel yaraları olduğunu bildirdi.

“Bu ise, düşmanın genelde insansız hava araçları ve uzun menzilli toplar kullandığını göstermektedir.

Savaşın üçüncü haftasından sonra düşman birlikleri yaklaştığında doğrudan temas oldu ve askerler arasında ilk kurşun yaralarını aldık”,- dedi Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askeri tıp bölümü başkanı.

Ermenistan Kamu Radyosu