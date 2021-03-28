Vatikan’da kritik COVID-19 kararı

Reha Erus

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı unvanlı Papa Francis, Paskalya öncesi bir iyi bir de kötü haber verdi. Her iki haberde yüzyılın salgını COVID-19 ile ilgili.

Vatikan dünyanın en küçük ülkesi ve toprakları bir kilometre kare bile değil. Nüfusu ise yaklaşık 1000 kadar. Gelirleri hibe ve turistik amaçlı girdiler. Koronavirüs başladığından beri Vatikan’da dini içerikli ziyaretler neredeyse iptal oldu. 2021 bütçe açığı 49 Milyon 700 bin Euro olarak açıklandı. Küçük bir ülke için bu rakam çok büyük. Bu arada İtalya gelir vergisi yasalarına göre mükellefler ödedikleri vergi meblağının binde 8’ini Vatikan’a bağışlayabiliyorlar. Ancak COVID-19 sırasında vergi ödemeleri kısmen ertelenince Papalığa resmi ve yasal bağışların musluğu da kesildi.

Maddi açıdan zorda kalan Papa Francis önümüzdeki 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere başta Kardinaller, Başpiskoposlar ve üst düzey din adamlarının maaşlarında yüzde onluk bir kesintiye gidileceğini duyurdu. Bir kardinalin maaşı 4500 ila 5300 Euro arasında değişiyor. Ruhani lider gelecek yıl Mart ayına kadar maaş kesintisinin geçerli olacağını da hatırlatarak anlayış gösterilmesini istedi.

Papa küçük maaşlı ayrıca sivil çalışanların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacağını da açıkladı.

Gelelim iyi habere Papa Francis, Paskalya öncesi Kutsal Hafta boyunca Apostolik Sadaka Kuruluşuna yapılan bağışlarla satın alınan tam 1200 COVID-19 Pfizer/BioNTech aşısının evsiz ve yoksullara yapılacağını duyurdu.

Lazzaro Spallazini Hastanesi tarafından uygulanacak aşılar için liste büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Vatikan Şehir Devleti adına Papa Francis’in bu girişimi Katolik dünyasında sevgi ve saygıyla karşılandı.

Fotoğraf: AFP

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/vatikanda-kritik-covid-19-karari