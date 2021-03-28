Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan’da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı

Dağlık Karabağ savaşından bu yana ülke içerisinde siyasi krizle karşı karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.
Paşinyan, 20 Haziran ayında yapılacak erken seçimlere kadar geçici görevlerini devam ettirecek.
Paşinyan, ordunun Şubat ayı sonunda kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.
Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan’ın kararını veto etmişti.
Paşinyan, ordunun istifasını istemesini “darbe girişimi” olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.
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