Kanal D’den “diplomatik” hamle

Türkiye’de televizyon kanalları kandil yayınlarına yönelirken Kanal D’den dikkat çeken bir hamle geldi…

Hafta sonu TV izleyicileri Berat Kandili yayınları ile Cumartesi gecesini geçirdi. TRT’den Show TV’ye, ATV’den Kanal D’ye kadar her ekranda Kandil gecesine özel yayınlar vardı.

Ama iktidara yakın kanalları içinde kendini ayrıştırmaya çalışanlar da göze çarptı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısı olan Fatih Çıtlak ile Beraat Kandili yayınının ardından Kanal D’yi açanlar bir sürprizle karşılaştı.

Yahudi Cemaati’nin en önemli bayramlarından Pesah ile Kandil aynı geceye denk gelince Kanal D yönetimi gecenin geç saatine de olsa önemli bir film yayınlama kararı aldığı görüldü.

Saat 22:30 sularında Kanal D’de, Ridley Scott’un yönettiği Exodus: Tanrılar ve Krallar filmi yayınlandı. Christian Bale’in Hz. Musa rolünde oynadığı filmde, Hz. Musa ve Firavun Ramses’in mücadelesi, Mısır’a gönderilen felaketler ve Yahudilerin Mısır’dan çıkışı, 10 Emir’in taşa yazılması epik bir dille ekrana yansıdı.

Kandil Gecesi Exodus filmini yayınlamak Türk Yahudi Cemaati’nin Pesah (Hamursuz) Bayramını kutlamak açısından önemli bir jest olurken, ABD’den beklenen telefon gelmeyen Ankara’nın İsrail ile temasa geçmek için bir manevrası olarak da yorumlandı.

TRT’nin Teşkilat dizisinde Fransa ve Suudi Arabistan açıkça düşman olarak karakterize edilirken, Kanal D’nin diplomatik açılımı “zamanlama manidar” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

OdaTv