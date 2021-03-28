Ermenistan, Rus Barış Güçlerinin Karabağ’da En Uzun Süre Kalması Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan, Rus barış güçlerinin güçlerin varlığının “istikrar” anlamına geldiğini göz önünde bulundurarak, bu güçlerinin Azerbaycan ile ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde mümkün olduğunca uzun süre kalmaları çağrısında bulundu.

Russia Today tarafından yayınlanan bir televizyon röportajında ​​Grigoryan, “Şu anki misyonumuz, barış güçlerinin Karabağ’da daha uzun süre kalmaları için mümkün olduğunca çok çaba göstermeye çalışmaktır” dedi.

Grigoryan ayrıca, “Kuvvetlerin uzun süre kalacağını varsaymamızı sağlayan ön koşullar var, bu tanıtımlar arasında Karabağ’da altyapının kurulması ve küresel operasyonların olduğunu” sözlerine ekledi.

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