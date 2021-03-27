Trappist keşişler, ellerinde kalan 2,8 ton peynirin satılması için dua ediyor

“75 ineğimize daha az süt vermeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık. Fakat anlamış gibi durmuyorlar”

Fransa’da peynir üreten bir manastır, elinde kalan mallar yüzünden zor durumda.

Burgonya bölgesindeki Cîteaux Manastırı’ndaki keşişler, Kovid-19 pandemisiyle satışların azalması yüzünden kilerde bekleyen ve bozulmak üzere olan peynirlerden kurtulmak için internet üzerinden acil bir satışa başladı.

Dijon şehrinin güneyindeki manastır, ürünlerini genellikle restoranlara ve manastırın içindeki dükkana gelen müşterilere satıyordu. Ancak pandeminin patlak vermesiyle talep azaldı. Zira Fransa’da restoranlar 30 Ekim’den bu yana kapalıyken, bölgeye giden ziyaretçi sayısı da epey düştü.

Dolayısıyla 19 Trappist (Hıristiyanlığın Katolik mezhebinden Sistersiyen tarikatının kolu) keşiş, 2,8 ton ağırlığındaki 4 bin peynirle baş başa kaldı. 1098’de kurulan manastırın pazarlama sorumlusu Keşiş Jean-Claude şöyle konuştu:

75 ineğimize daha az süt vermeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık. Fakat anlamış gibi durmuyorlar.

Satışlarımız yaklaşık yüzde 50 düştü. Stokları eritmemiz gerekiyor.

Manastırlarda üretilen ürünleri internet üzerinden satan şirket Divine Box’la anlaşan keşişler, salı gününe kadar en az bir ton peynir satmayı planlıyor. “Başaracağız” diyen Jean-Claude hedeflerine ulaşma konusunda umutlu. Zİra Divine Box, halihazırda 700 kilogram peynir sipariş edildiğini bildirdi.

Independent Türkçe, AFP

Uğurcan Yıldız

Independent Turkce